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Збірна України продає віртуальні квитки на матч із Шотландією

Сьогодні 16:55 138 0
Купити квиток може будь-хто з будь-якої точки світу
Збірна України продає віртуальні квитки на матч із Шотландією

Джерело - ukrinform.ua.

Національна збірна України з футболу пропонує придбати віртуальний квиток на її матч у плей-оф кваліфікації Чемпіонату світу-2022.

Актуально: Шотландія - Україна: онлайн-трансляція відбору ЧС-2022

Виручені кошти підуть на відбудову критичної інфраструктури через фандрейзингову платформу United24.

"Всі, хто хоче долучитися до відновлення України й підтримати національну збірну, зможуть зробити внесок, придбавши віртуальний квиток однієї чи декількох категорій на суму від 300 до 5000 грн. Це також можливість підтримати команду для тих уболівальників, які не можуть відвідати матчі через війну, розпочату росією", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що купити квиток може будь-хто з будь-якої точки світу, а всі зібрані кошти будуть перераховані на відбудову критичної інфраструктури України через фандрейзингову платформу United24.

Крім того, кожен власник такого квитка зможе взяти участь у розіграші подарунків від партнерів збірної України. Наприклад, за внесок у розмірі 5000 гривень благодійник матиме право на участь у розіграші футболки з автографом, в яку був одягнений один із гравців під час матчу.

Придбати віртуальні квитки та побачити перелік подарунків можна на квитковому сервісі

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