Збірна України продає віртуальні квитки на матч із Шотландією

Купити квиток може будь-хто з будь-якої точки світу

Національна збірна України з футболу пропонує придбати віртуальний квиток на її матч у плей-оф кваліфікації Чемпіонату світу-2022.

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Виручені кошти підуть на відбудову критичної інфраструктури через фандрейзингову платформу United24.

"Всі, хто хоче долучитися до відновлення України й підтримати національну збірну, зможуть зробити внесок, придбавши віртуальний квиток однієї чи декількох категорій на суму від 300 до 5000 грн. Це також можливість підтримати команду для тих уболівальників, які не можуть відвідати матчі через війну, розпочату росією", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що купити квиток може будь-хто з будь-якої точки світу, а всі зібрані кошти будуть перераховані на відбудову критичної інфраструктури України через фандрейзингову платформу United24.

Крім того, кожен власник такого квитка зможе взяти участь у розіграші подарунків від партнерів збірної України. Наприклад, за внесок у розмірі 5000 гривень благодійник матиме право на участь у розіграші футболки з автографом, в яку був одягнений один із гравців під час матчу.

Придбати віртуальні квитки та побачити перелік подарунків можна на квитковому сервісі.