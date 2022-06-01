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Сидорчук назвав умову, за якої він залишиться у Динамо

Сьогодні 16:44 172 0
Сергій Сидорчук заявив, що не збирається залишати київський клуб.
Сидорчук назвав умову, за якої він залишиться у Динамо
#Динамо Київ, #Сергій Сидорчук

Джерело - football.ua.

Півзахисник та капітан Динамо Сергій Сидорчук готовий залишитись у клубі, поки наставником буде Мірча Луческу.

Про це розповів сам футболіст у програмі Денисов Time.

"Чи хотів в би пограти у Європі? Дуже складне питання, хоча для мене не складне. Зараз складати плани далі ніж на тиждень – неможливо. У мене є ще один рік контракту. Перше, що я хочу зробити у клубному футболі, це щоб моя команда вийшла у груповий етап Ліги чемпіонів, а далі подивимось. Поки є тренер Луческу, поки є люфт для прогресу з ним, я готовий залишатися в Динамо.

Пропозиції з інших країн? Я вперше про це чую. До мене ніхто не звертався. Я спокійно готуюся до матчів збірної, а потім до кваліфікації Ліги чемпіонів", - сказав Сидорчук.

Раніше повідомлялося, що Динамо хоче проводити матчі єврокубків у Румунії.

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