Американський фонд став новим власником Мілана

Угода оцінюється в 1,2 мільярда євро

Джерело - офіційний сайт Мілана.

Мілан отримав нового власника клубу.

Про це повідомляє пресслужба "росонеррі".

Американська інвестиційна компанія RedBird Capital Partners домовилася з Elliott Advisors UK Limited. Сторони уклали остаточну угоду.

Передача клуба відбудеться влітку, а закриття угоди очікується не пізніше вересня 2022 року.

Угода, за якою клуб оцінюється в 1,2 мільярда євро, дозволить Elliott Advisors UK Limited зберегти фінансову частку меншості в клубі та місця в раді директорів.

Нагадаємо, Ібрагімович продовжить контракт з Міланом.