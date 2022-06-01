Американський фонд став новим власником Мілана

Джерело - офіційний сайт Мілана.
Мілан отримав нового власника клубу.
Про це повідомляє пресслужба "росонеррі".
Американська інвестиційна компанія RedBird Capital Partners домовилася з Elliott Advisors UK Limited. Сторони уклали остаточну угоду.
Передача клуба відбудеться влітку, а закриття угоди очікується не пізніше вересня 2022 року.
Угода, за якою клуб оцінюється в 1,2 мільярда євро, дозволить Elliott Advisors UK Limited зберегти фінансову частку меншості в клубі та місця в раді директорів.
Нагадаємо, Ібрагімович продовжить контракт з Міланом.