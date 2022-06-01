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Американський фонд став новим власником Мілана

Сьогодні 14:35 105 0
Угода оцінюється в 1,2 мільярда євро
Американський фонд став новим власником Мілана
#Мілан

Джерело - офіційний сайт Мілана.

Мілан отримав нового власника клубу.

Про це повідомляє пресслужба "росонеррі".

Американська інвестиційна компанія RedBird Capital Partners домовилася з Elliott Advisors UK Limited. Сторони уклали остаточну угоду.

Передача клуба відбудеться влітку, а закриття угоди очікується не пізніше вересня 2022 року.

Угода, за якою клуб оцінюється в 1,2 мільярда євро, дозволить Elliott Advisors UK Limited зберегти фінансову частку меншості в клубі та місця в раді директорів.

Нагадаємо, Ібрагімович продовжить контракт з Міланом.

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