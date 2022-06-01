Бейл попрощався з Реалом після 9 років у клубі

Валлієць опублікував лист у Інстаграмі

Джерело - Чемпіон.

Вінгер мадридського Реала Гарет Бейл попращався з командою після 9 років у клубі.

Відповідний лист він написав у Інстаграмі.

"Я пишу це повідомлення, щоб сказати дякую всім моїм одноклубникам, минулим і теперішнім, моїм тренерам, персоналу та вболівальникам, які мене підтримували. Бути частиною історії цього клубу і досягти того, чого ми досягли, коли я був гравцем Реала - це був неймовірний досвід, який я ніколи не забуду".

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"Я також хочу подякувати президенту Флорентіно Пересу, Хосе Анхелу Санчесу та правлінню за те, що вони дали мені можливість грати за цей клуб. Разом ми змогли створити кілька моментів, які вічно залишаться в історії цього клубу та футболу. Це була честь для мене", - написав Бейл в інстаграмі.