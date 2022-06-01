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Стерлінг може покинути Манчестер Сіті влітку

Сьогодні 08:35 149 0
Англієць хоче отримувати досить часу напередодні ЧС-2022
Стерлінг може покинути Манчестер Сіті влітку
#Атлетіко Мадрид, #Баварія, #Барселона, #Манчестер Сіті, #Реал Мадрид, #Стерлінг, #Челсі

Джерело - Daily Mail.

Вінгер Манчестер Сіті Рахім Стерлінг може влітку покинути клуб.

Про це повідомляє Daily Mail.

Англійцем цікавляться Барселона, Реал, Атлетіко та Челсі. Також ситуацію футболіста дослідила Баварія, яка хоче поповнити атакувальну ланку команди.

Зазначається, що Стерлінг не хоче порушувати питання відходу до завершення червневих матчів Ліги націй.

Він сподівається зміцнити наявний інтерес інших клубів та обрати той, де отримуватиме вдосталь ігрової практики перед ЧС в Катарі.

Нагадаємо, Манчестер Сіті включився в боротьбу за Леау.

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