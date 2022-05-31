Перишич пояснив перехід у Тоттенгем

Іван Перишич прокоментував свій перехід у Тоттенгем

Новачок Тоттенгема Іван Перишич мріяв грати в АПЛ.

Про це розповів сам футболіст.

"Я знаю, так часто кажуть, але це було одним із найважчих рішень, які мені доводилося робити за кар’єру. Я вирішив слідувати за своєю мрією грати в АПЛ, тепер я готовий до "Шпор", – сказав Перишич.

Контракт з 33-річним хорватом розрахований до 2024 року. Він приєднається до Тоттенгема на правах вільного агента 1 липня, коли спливе його угода з Інтером.

Нагадаємо, Аякс прагне підписати вінгера Тоттенгема.