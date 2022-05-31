Головне
Шотландія - Україна: анонс і прогноз матчу плей-оф кваліфікації чемпіонату світу
30.05.2022 10:52 2054
Петраков: Матч з Шотландією - найважливіший матч мого життя
Вчора 21:39 248
Гангур - чемпіонка Європи з важкої атлетики
Вчора 20:53 269
Шотландія - України: букмекери назвали фаворита матчу
Вчора 20:43 720
Кіченок вийшла у півфінал Ролан Гаррос
Вчора 19:25 368
У Динамо відреагували на можливе повернення Ярмоленка
Вчора 18:12 572
Костюк поступилась у парному чвертьфіналі Ролан Гаррос
Вчора 17:11 279
Бензема та Мбаппе - в команді сезону Ліги чемпіонів
Вчора 14:20 255
Бензема - найкращий гравець Ліги чемпіонів сезону 2021/2022
Вчора 13:19 267
Шотландія - Україна: онлайн-трансляція відбору ЧС-2022
Вчора 10:45 9933
Прямі трансляції

Перишич пояснив перехід у Тоттенгем

Вчора 23:37 108 0
Іван Перишич прокоментував свій перехід у Тоттенгем
Перишич пояснив перехід у Тоттенгем
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Перишич, #Тоттенгем, #Футбольні трансфери

Джерело - tribuna.com.

Новачок Тоттенгема Іван Перишич мріяв грати в АПЛ.

Про це розповів сам футболіст.

"Я знаю, так часто кажуть, але це було одним із найважчих рішень, які мені доводилося робити за кар’єру. Я вирішив слідувати за своєю мрією грати в АПЛ, тепер я готовий до "Шпор", – сказав Перишич.

Контракт з 33-річним хорватом розрахований до 2024 року. Він приєднається до Тоттенгема на правах вільного агента 1 липня, коли спливе його угода з Інтером.

Нагадаємо, Аякс прагне підписати вінгера Тоттенгема.

Коментарі ()
Популярне зараз
Дивись матч Шотландія - Україна та допомагай ЗСУ! Дивись матч Шотландія - Україна та допомагай ЗСУ! 810
Визначився список збірної України, який вирушив на матч з Шотландією Визначився список збірної України, який вирушив на матч з Шотландією 1783
Українець Ордець гучно відсвяткував у Москві бронзу Динамо ФОТО Українець Ордець гучно відсвяткував у Москві бронзу Динамо ФОТО 1700
Ексросійський журналіст: "Путін - це щур, якого загнали в кут" Ексросійський журналіст: "Путін - це щур, якого загнали в кут" 4476
Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 6 годину 31 травня Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 6 годину 31 травня 1369
Шотландія - Україна: онлайн-трансляція відбору ЧС-2022 Шотландія - Україна: онлайн-трансляція відбору ЧС-2022 9933
Рекомендуємо
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 13237
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 89062 1
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний 10491 2
Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай 17291
Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко 37691
Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО 24329