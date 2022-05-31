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Підтримка ветеранів спорту: Parimatch Foundation передав продуктові набори легендам футболу

Сьогодні 11:27 258 0
Підтримка ветеранів спорту: Parimatch Foundation передав продуктові набори легендам футболу
#Parimatch

Джерело - Чемпіон.

Міжнародний благодійний фонд Parimatch Foundation спільно з Асоціацією футболу міста Києва та Асоціацією ветеранів футболу м. Києва провели зустріч юних футболістів з ветеранами футболу та підтримали їх у нелегкі для країни часи. Фонд передав 50 продуктових наборів легендам українського футболу. Спортсмени поспілкувалися з дітьми та підписали футбольні м’ячі на згадку. 

Віктор Хлус, голова Асоціації ветеранів футболу Києва подякував від Асоціації та всіх ветеранів Parimatch Foundation за підтримку та надану гуманітарну допомогу ветеранам. 

Сьогодні ми маємо можливість допомагати щомісяця спортсменам і робити все можливе, щоб ветерани футболу відчували, що вони потрібні українському спорту. — розповів Віктор Хлус. 

Віктор Хлус

Юні футболісти отримали можливість дізнатися більше про легенд українських футбольних клубів минулих десятиліть. Серед них Олександр Шпаков, заслужений тренер України та перший тренер володаря “Золотого м’яча” Андрія Шевченка, тренер молодших вікових груп з 45-річним досвідом роботи. 

Олександр Олександрович розповідає про свої нагороди та пам’ятні фото, якими заповнена його тренерська кімната. За його словами, ці всі речі нагадують йому, що той шлях який він обрав є вірним, а всі нагороди, то є подяка за працю з дітьми.

Олександр Шпаков (по центру)

– У роботі з дітьми я знайшов себе. Коли ти любиш дітей, любиш свою справу, то не помічаєш складнощів. З роками змінюються умови тренувань, робота на полі, але ставлення у роботі з дітьми є незмінним. Головне вміти пояснити їм все зрозумілою для їхнього віку мовою”, – з теплом розповідає про свій досвід Олександр Олександрович. 

Про майбутнє маленьких футболістів говорить і Андрій Біба, чемпіон та володар кубків СРСР, легендарний півзахисник київського “Динамо”.

Андрій Біба (ліворуч)

– Я хочу побажати нашим дітям, які грають у футбол та мріють стати справжніми спортсменами якнайбільше брати участь у турнірах та змаганнях. Вони дадуть можливість поринути у світ найкращої гри у світі. А приклад маленького хлопчика Андрія Шевченка з Яготина, який став зіркою світового футболу, дасть приклад, що у житті немає нічого неможливого. Тренуйтесь, і ви станете такими ж чудовими футболістами.

Директор представництва міжнародного благодійного фонду Parimatch Foundation в Україні Вадим Місюра зазначив, що турбота про дітей і залучення їх до спорту є одним з основних напрямків діяльності Фонду.

Вадим Місюра (праворуч)

– Дуже важливо, щоб в Україні наші діти бачили приклад тих спортсменів, які підіймали прапор перемоги та представляли нашу країну на міжнародному полі. Разом ми привітали таких відомих зірок футболу, як Олександр Шпаков, Андрій Біба, Сергій Кузнецов, Володимир Мунтян, Володимир Сорокін, Олександр Дамін, Віктор Хлус, Миколай Пінчук, Віктор Назаров, Костянтин Віхров, Миколай Богданов, Олександр Ліпенко, Юрій Ковальов, Станіслав Євсеєнко, Віктор Гороза та ще багатьох відомих ветеранів. Завдяки програмі “Спортивний наставник”, яку реалізує наш Фонд ми маємо можливість передати майбутньому поколінню досвід визначних українських тренерів і спортсменів. Сьогодні наші діти – це майбутнє українського спорту, тому ми завжди підтримуємо такі зустрічі та знайомства дітей зі спортсменами та тренерами”, – розповів Вадим Місюра.

По закінченню зустрічі Ігор Кочетов, президент Асоціації футболу м. Києва запевнив, що одним з найголовніших напрямків роботи федерації є піклування ветеранами.

Ігор Кочетов

Тому ми підтримуємо думку, що та нація, яка не має пам'яті – не має майбутнього. Ми розуміємо, що виховання наших молодих футболістів дуже залежить від того, як ми ставимося до наших ветеранів. Я дуже вдячний міжнародному благодійному фонду Parimatch Foundation за ту допомогу, яку вона надає київському футболу.

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