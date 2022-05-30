Сторони ведуть переговори з жовтня

Джерело - Caught Offside.

Вінгер Баварії Серж Гнабрі продовжує переговори про новий контракт з клубом.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Сторони ведуть переговори з жовтня, але ще не дійшли згоди.

Днями клуб запропонував гравцеві контракт із зарплатою 10 мільйонів євро, але той поки що не прийняв цю пропозицію. Баварія не хоче пропонувати угоду на більшу суму.

Діючий контракт 26-річного футболіста з мюнхенським клубом розрахований до кінця наступного сезону.

Нагадаємо, Толіссо покинув Баварію на правах вільного агента.