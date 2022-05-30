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Баварія продовжує переговори з Гнабрі

Сьогодні 21:01 205 0
Сторони ведуть переговори з жовтня
Баварія продовжує переговори з Гнабрі
#Баварія, #Серж Гнабрі

Джерело - Caught Offside.

Вінгер Баварії Серж Гнабрі продовжує переговори про новий контракт з клубом.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Сторони ведуть переговори з жовтня, але ще не дійшли згоди.

Днями клуб запропонував гравцеві контракт із зарплатою 10 мільйонів євро, але той поки що не прийняв цю пропозицію. Баварія не хоче пропонувати угоду на більшу суму.

Діючий контракт 26-річного футболіста з мюнхенським клубом розрахований до кінця наступного сезону.

Нагадаємо, Толіссо покинув Баварію на правах вільного агента.

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