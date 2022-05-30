Джерело - BurBuzz.
Колишній вінгер Вест Гема Андрій Ярмоленко може продовжити виступи в АПЛ
Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас.
Залишитися в Англії - пріоритетний варіант для 32-річного футболіста. Відзначається, що станом на сьогодні є конкретика з боку одразу 2-х команд чемпіонату.
Також українця хочуть підписати представники Ла-Ліги, МЛС та Саудівської Аравії.
Остаточний вибір Ярмоленко робитиме вже після червневих матчів збірної України.
Раніше визначився арбітр матчу збірна України - збірна Шотландії.