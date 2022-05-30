Головне
Шотландія - Україна: анонс і прогноз матчу плей-оф кваліфікації чемпіонату світу
Сьогодні 10:52 609
Костевич та Омельчук здобули срібло на Кубку світу
Сьогодні 18:00 82
Визначився арбітр матчу збірна України - збірна Шотландії
Сьогодні 16:31 232
Шотландія - Україна: де дивитися матч плей-оф кваліфікації чемпіонату світу
Сьогодні 11:13 1837
Конотоп стала срібною призеркою чемпіонату Європи
Вчора 23:25 469
Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів
Вчора 23:12 21018
Збірна Фінляндії здолала Канаду у фіналі чемпіонату світу
Вчора 23:08 2380
Чоловіча збірна України здобула четверту перемогу у Золотій Євролізі
Вчора 22:09 808
Перес виграв Гран-прі Монако
Вчора 19:25 501
Вест Гем може орендувати Луніна з правом викупу
Вчора 19:09 515
Прямі трансляції

Ярмоленко може залишитися в Англії

Сьогодні 16:51 206 0
Українець має дві пропозиції від клубв з АПЛ
Ярмоленко може залишитися в Англії
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Футбольні трансфери, #Андрій Ярмоленко

Джерело - BurBuzz.

Колишній вінгер Вест Гема Андрій Ярмоленко може продовжити виступи в АПЛ

Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

Залишитися в Англії - пріоритетний варіант для 32-річного футболіста. Відзначається, що станом на сьогодні є конкретика з боку одразу 2-х команд чемпіонату.

Також українця хочуть підписати представники Ла-Ліги, МЛС та Саудівської Аравії.

Остаточний вибір Ярмоленко робитиме вже після червневих матчів збірної України.

Раніше визначився арбітр матчу збірна України - збірна Шотландії.

Коментарі ()
Популярне зараз
Збірна Фінляндії здолала Канаду у фіналі чемпіонату світу Збірна Фінляндії здолала Канаду у фіналі чемпіонату світу 2380
Ліверпуль визначився із заміною Мане Ліверпуль визначився із заміною Мане 1849
Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів 21018
Шотландія - Україна: онлайн-трансляція відбору ЧС-2022 Шотландія - Україна: онлайн-трансляція відбору ЧС-2022 7425
Російський боєць ММА: Моє серце з Україною, путін вже мрець Російський боєць ММА: Моє серце з Україною, путін вже мрець 15976
Шотландія - Україна: де дивитися матч плей-оф кваліфікації чемпіонату світу Шотландія - Україна: де дивитися матч плей-оф кваліфікації чемпіонату світу 1837
Рекомендуємо
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 48966 1
Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо 3426 2
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 167631 3
Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду 15403
Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко 37649
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 4646