Українець має дві пропозиції від клубв з АПЛ

Джерело - BurBuzz.

Колишній вінгер Вест Гема Андрій Ярмоленко може продовжити виступи в АПЛ

Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

Залишитися в Англії - пріоритетний варіант для 32-річного футболіста. Відзначається, що станом на сьогодні є конкретика з боку одразу 2-х команд чемпіонату.

Також українця хочуть підписати представники Ла-Ліги, МЛС та Саудівської Аравії.

Остаточний вибір Ярмоленко робитиме вже після червневих матчів збірної України.

Раніше визначився арбітр матчу збірна України - збірна Шотландії.