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Іско оголосив про відхід з Реала

Сьогодні 14:55 109 0
Іско влітку змінить клуб
Іско оголосив про відхід з Реала
Фото - gettyimages
#Іско, #Реал Мадрид, #Футбольні трансфери, #Ла-Ліга

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Реала Іско влітку покине мадридський клуб.

Про це розповів сам футболіст в Instagram.

Контракт півзахисника з мадридським клубом спливає цього літа. Він піде з Реала на правах вільного агента.

"Мій час у клубі добігає кінця. Це клуб, який дозволив мені реалізувати всі мрії, що я мав, коли я був маленьким.

Крім виконання мрії, завоювання більшої кількості титулів, ніж я собі уявляв, він дав можливість грати з найбільшими, зустрічатися з дивовижними людьми. Я провів страшенно гарний час, і ніхто в мене цього не забере! Тому що я однозначно запам'ятаю все найкраще. Сподіваюся, ви теж!

Хочу подякувати партнерам по команді, тренерам, тренерському штабу, працівникам бази та Сантьяго Бернабеу за всю роботу, любов і підтримку, якої потребує кожен, і якої у мене ніколи не було браку.

Також хочу подякувати уболівальникам, які тепло мене прийняли та неймовірно підтримували з першого дня. Фанати супроводжують цю команду у кожному куточку світу!

До речі, вчора я сказав другові, що не розумію, для чого вони влаштовують вечірку, якщо 15-та перемога у Лізі чемпіонів – вже в дорозі хахахаха.

До побачення і Hala Madrid", – написав Іско.

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Публикация от Isco Alarcon Suarez (@iscoalarcon)

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