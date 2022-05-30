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Де Брейне: Ліга націй - це товариські матчі

Сьогодні 15:26 57 0
Кевін де Брейне розкритикував футбольних функціонерів за надто насичений графік матчів.
Де Брейне: Ліга націй - це товариські матчі
Фото - gettyimages
#Кевін Де Брейне, #Ліга націй УЄФА, #Манчестер Сіті

Джерело - tribuna.com.

У матчах Ліги націй не має жодного сенсу.

Про це розповів півзахисник Манчестер Сіті та збірної Бельгії Кевін де Брейне.

"Ще два тижні літом – це задовго. Я не чекаю матчів Ліги націй, це змагання не має жодного сенсу. Насправді це просто товариські зустрічі.

Всі провели довгий та важкий сезон, але скаржитися марно. Ми, гравці, нічого не можемо з цим вдіяти, навіть якби хотіли трохи відпочити", – сказав де Брейне.

Нагадаємо, в червні європейські збірні повинні провести ще 4 матчі нового розіграшу Ліги націй.

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