У матчах Ліги націй не має жодного сенсу.

Про це розповів півзахисник Манчестер Сіті та збірної Бельгії Кевін де Брейне.

"Ще два тижні літом – це задовго. Я не чекаю матчів Ліги націй, це змагання не має жодного сенсу. Насправді це просто товариські зустрічі.

Всі провели довгий та важкий сезон, але скаржитися марно. Ми, гравці, нічого не можемо з цим вдіяти, навіть якби хотіли трохи відпочити", – сказав де Брейне.