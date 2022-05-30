Джерело - tribuna.com.
У матчах Ліги націй не має жодного сенсу.
Про це розповів півзахисник Манчестер Сіті та збірної Бельгії Кевін де Брейне.
"Ще два тижні літом – це задовго. Я не чекаю матчів Ліги націй, це змагання не має жодного сенсу. Насправді це просто товариські зустрічі.
Всі провели довгий та важкий сезон, але скаржитися марно. Ми, гравці, нічого не можемо з цим вдіяти, навіть якби хотіли трохи відпочити", – сказав де Брейне.
Нагадаємо, в червні європейські збірні повинні провести ще 4 матчі нового розіграшу Ліги націй.