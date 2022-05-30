Неймар: Мессі складно адаптуватися у ПСЖ

Гравці ПСЖ не розуміють гру аргентинського нападника Ліонеля Мессі.

Про це розповів форвард парижан Неймар.

"Лео провів багато років у Барселоні, йому складно адаптуватися. Складно міняти команду та місто. Крім того, він приїхав не один, а з сім’єю. Мова тут теж інша. Дуже багато моментів, які відволікають.

Існує стиль гри команди з гравцями, які не розуміють, як він грає. Тож усе це шкодить.

Лео, Кіліан та я – гравці, яких завжди судять за рівнем гри, статистикою та виграним трофеям. Оцінюють усі. Ми знаємо свої обов’язки, тому завжди намагаємося зробити все можливе", – сказав Неймар.