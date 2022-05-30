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Зінченко зацікавив два клуби АПЛ

Сьогодні 13:27 302 0
Олександр Зінченко влітку може змінити клуб
Зінченко зацікавив два клуби АПЛ
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Евертон, #Олександр Зінченко, #Манчестер Сіті, #Ньюкасл Юнайтед, #Футбольні трансфери

Джерело - tribuna.com.

Два клуби англійської Прем’єр-ліги розглядають можливість трансферу захисника Манчестер Сіті Олександра Зінченка.

Про це повідомляє The Athletic.

Підписання нового "6-го номера" (прим. – позиція центрального хавбека) – одне із пріоритетних завдань "Евертона" на трансферному ринку. Клуб знаходиться в пошуках гравця, який вміє пропонувати себе під передачі, а також зупиняти атаки суперника. Зінченко входить в список потенційних кандидатів.

Також зацікавленість до українця приписують Ньюкаслу, який глобально перебудовуватиме склад в міжсезоння.

У минулому розіграші АПЛ 25-річний футболіст відзначився 4 асистами в 15 матчах.

Нагадаємо, Манчестер Сіті не перешкоджатиме трансферу Зінченка.

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