Головне
Шотландія - Україна: анонс і прогноз матчу плей-оф кваліфікації чемпіонату світу
Сьогодні 10:52 251
Шотландія - Україна: де дивитися матч плей-оф кваліфікації чемпіонату світу
Сьогодні 11:13 408
Конотоп стала срібною призеркою чемпіонату Європи
Вчора 23:25 426
Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів
Вчора 23:12 20926
Збірна Фінляндії здолала Канаду у фіналі чемпіонату світу
Вчора 23:08 2083
Чоловіча збірна України здобула четверту перемогу у Золотій Євролізі
Вчора 22:09 691
Перес виграв Гран-прі Монако
Вчора 19:25 471
Вест Гем може орендувати Луніна з правом викупу
Вчора 19:09 435
Збірна Чехії стала бронзовим призером чемпіонату світу
Вчора 17:43 1554
Ломачинська здобула три медалі на чемпіонаті Європи
Вчора 16:39 347
Прямі трансляції

Неймар визначився з майбутнім у ПСЖ

Сьогодні 11:55 114 0
Неймар прокоментував чутки щодо його можливого трансферу в інший європейський клуб.
Неймар визначився з майбутнім у ПСЖ
Фото - gettyimages
#Неймар, #ПСЖ

Джерело - tribuna.com.

Нападник ПСЖ Неймар не збирається покидати паризький клуб.

Про це розповів сам футболіст у коментарі Canal+.

"Мої амбіції завжди однакові: виграти все, що можливо. Також я хочу добре зіграти на чемпіонаті світу та в Лізі чемпіонів, здобути обидва титули. Це повинно статися з ПСЖ. У мене чинний контракт, тому тут немає про що говорити. Так, це буде з ПСЖ, я залишуся", – сказав Неймар.

Минулого сезону Неймар зіграв 22 матчі у Лізі 1, забив 13 голів і віддав 6 гольових передач.

Раніше повідомлялося про зацікавленість до 30-річного футболіста з боку Челсі.

Коментарі ()
Популярне зараз
Рикун виграла чемпіонат світу зі світовим рекордом Рикун виграла чемпіонат світу зі світовим рекордом 1668
Збірна Фінляндії здолала Канаду у фіналі чемпіонату світу Збірна Фінляндії здолала Канаду у фіналі чемпіонату світу 2083
Українець Іван Боришко - єдиний хто виграв Імператорський кубок з сумо 32 рази Українець Іван Боришко - єдиний хто виграв Імператорський кубок з сумо 32 рази 7556
Збірна Чехії стала бронзовим призером чемпіонату світу Збірна Чехії стала бронзовим призером чемпіонату світу 1554
Ліверпуль визначився із заміною Мане Ліверпуль визначився із заміною Мане 1575
Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів 20926
Рекомендуємо
Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду 15396
Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 10858
Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф 13224 25
Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко 37643
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 19220
Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо 3422 2