Неймар визначився з майбутнім у ПСЖ

Джерело - tribuna.com.
Нападник ПСЖ Неймар не збирається покидати паризький клуб.
Про це розповів сам футболіст у коментарі Canal+.
"Мої амбіції завжди однакові: виграти все, що можливо. Також я хочу добре зіграти на чемпіонаті світу та в Лізі чемпіонів, здобути обидва титули. Це повинно статися з ПСЖ. У мене чинний контракт, тому тут немає про що говорити. Так, це буде з ПСЖ, я залишуся", – сказав Неймар.
Минулого сезону Неймар зіграв 22 матчі у Лізі 1, забив 13 голів і віддав 6 гольових передач.
Раніше повідомлялося про зацікавленість до 30-річного футболіста з боку Челсі.