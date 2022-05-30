Неймар визначився з майбутнім у ПСЖ

Нападник ПСЖ Неймар не збирається покидати паризький клуб.

Про це розповів сам футболіст у коментарі Canal+.

"Мої амбіції завжди однакові: виграти все, що можливо. Також я хочу добре зіграти на чемпіонаті світу та в Лізі чемпіонів, здобути обидва титули. Це повинно статися з ПСЖ. У мене чинний контракт, тому тут немає про що говорити. Так, це буде з ПСЖ, я залишуся", – сказав Неймар.