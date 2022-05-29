Галатасарай може підписати Санчеса

Контракт чилійця з Інтером діє до літа 2023 року

Нападник міланського Інтера Алексіс Санчес може перейти до стамбульського Галатасарая.

Про це повідомляє Fotomac.

Важливу роль у переговорах зіграв радник президента клубу Луїш Кампуш. Зараз він покинув команду, і ймовірність трансферу знизилася.

Як повідомляється, перехід залежить багато в чому від виборів президента клубу. Від них залежить доля головного тренера команди Доменека Торрента. Вибори відбудуться 11 червня.

Чинний контракт чилійця з міланським Інтером закінчується через рік - влітку 2023. Алексіс виступає за клуб з літа 2020 року. За два роки Санчес зіграв 109 матчів, у яких він забив 20 голів та віддав 23 асисти.

Раніше Лукаку хоче повернутися в Інтер.