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Осер повернувся до Ліги 1

Вчора 22:54 172 0
Переможець протистояння визначився у серії пенальті
Осер повернувся до Ліги 1
#Сент-Етьєн, #Осер

Джерело - Чемпіон.

У фіналі плей-оф вибування французької Ліги 1 Сент-Етьєн приймав Осер. 

Це був другий матч між цими командами. У першому протистоянні була зафіксована нічия 1:1. В основному часі другої зустрічі теж нічия 1:1. У додатковий час рахунок не зазнав змін і переможець протистояння визначився у серії пенальті - пощастило Осеру (5:4).

То ж Осер повернувся до Ліги 1. Востаннє Осер в еліті грав у сезоні 2011/2012 років.

Чемпіонат Франції - Ліга 1
Вибування, фінал
Матч-відповідь, 29 травня

Сент-Етьєн - Осер 1:1 (пен 4:5) (0:0)

Голи: 0:1 - 51 Сахі, 1:1 - 76 Камара

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