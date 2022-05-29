Джерело - Чемпіон.
У фіналі плей-оф вибування французької Ліги 1 Сент-Етьєн приймав Осер.
Це був другий матч між цими командами. У першому протистоянні була зафіксована нічия 1:1. В основному часі другої зустрічі теж нічия 1:1. У додатковий час рахунок не зазнав змін і переможець протистояння визначився у серії пенальті - пощастило Осеру (5:4).
То ж Осер повернувся до Ліги 1. Востаннє Осер в еліті грав у сезоні 2011/2012 років.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
Вибування, фінал
Матч-відповідь, 29 травня
Сент-Етьєн - Осер 1:1 (пен 4:5) (0:0)
Голи: 0:1 - 51 Сахі, 1:1 - 76 Камара