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Ноттінгем Форест став останнім новачком АПЛ сезону-22/23

Сьогодні 21:53 142 0
Клуб приєднався до Борнмута та Фулгема
Ноттінгем Форест став останнім новачком АПЛ сезону-22/23
Фото Getty Images
#Ноттінгем Форест

Джерело - Чемпіон.

У рамках фіналу плей-оф за вихід до найвищого дивізіону чемпіонату Англії Гаддерсфілд зустрівся з Ноттінгемом Форест. 

Матч завершився мінімальною перемогою номінальних гостей із рахунком 0:1.

Підопічні Стіва Купера здобули гору над тер'єрами завдяки автоголу Леві Коллвілу.

Ноттінгем Форест став останнім новачком АПЛ сезону-2022/23, повернувшись туди через 23 роки відсутності. Раніше путівку у вищий дивізіон здобули Борнмут та Фулхем.

Плей-оф за вихід до АПЛ-2022/23
29 травня

Гаддерсфілд - Ноттінгем Форест 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 43 Колвілл (авт)

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