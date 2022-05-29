Ноттінгем Форест став останнім новачком АПЛ сезону-22/23

Клуб приєднався до Борнмута та Фулгема

Джерело - Чемпіон.

У рамках фіналу плей-оф за вихід до найвищого дивізіону чемпіонату Англії Гаддерсфілд зустрівся з Ноттінгемом Форест.

Матч завершився мінімальною перемогою номінальних гостей із рахунком 0:1.

Підопічні Стіва Купера здобули гору над тер'єрами завдяки автоголу Леві Коллвілу.

Ноттінгем Форест став останнім новачком АПЛ сезону-2022/23, повернувшись туди через 23 роки відсутності. Раніше путівку у вищий дивізіон здобули Борнмут та Фулхем.

Плей-оф за вихід до АПЛ-2022/23

29 травня

Гаддерсфілд - Ноттінгем Форест 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 43 Колвілл (авт)