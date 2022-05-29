Ноттінгем Форест став останнім новачком АПЛ сезону-22/23

Джерело - Чемпіон.
У рамках фіналу плей-оф за вихід до найвищого дивізіону чемпіонату Англії Гаддерсфілд зустрівся з Ноттінгемом Форест.
Матч завершився мінімальною перемогою номінальних гостей із рахунком 0:1.
Підопічні Стіва Купера здобули гору над тер'єрами завдяки автоголу Леві Коллвілу.
Ноттінгем Форест став останнім новачком АПЛ сезону-2022/23, повернувшись туди через 23 роки відсутності. Раніше путівку у вищий дивізіон здобули Борнмут та Фулхем.
Плей-оф за вихід до АПЛ-2022/23
29 травня
Гаддерсфілд - Ноттінгем Форест 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 43 Колвілл (авт)