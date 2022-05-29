Головне
Рекорд Анчелотті, невдаха Клопп і третій Кубок для України: цифри, рекорд і факти фіналу ЛЧ 2021/22
Сьогодні 13:26 635
Чоловіча збірна України здобула четверту перемогу у Золотій Євролізі
Сьогодні 22:09 93
Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів
Сьогодні 21:54 20463
Перес виграв Гран-прі Монако
Сьогодні 19:25 248
Вест Гем може орендувати Луніна з правом викупу
Сьогодні 19:09 254
Збірна Чехії стала бронзовим призером чемпіонату світу
Сьогодні 17:43 707
Ломачинська здобула три медалі на чемпіонаті Європи
Сьогодні 16:39 255
Українець Іван Боришко - єдиний хто виграв Імператорський кубок з сумо 32 рази
Сьогодні 15:42 6921
Левандовський та Бензема - найкращі в ЛЧ за системою гол+пас
Сьогодні 11:01 388
Джервонта нокаутував Ромеро та захистив титул WBA
Сьогодні 08:15 546
Прямі трансляції

Качараба: З шотландцями важливу роль відіграють стандартні положення

Сьогодні 20:54 148 0
Захисник Славії - про тренувальний процес у збірній України
Качараба: З шотландцями важливу роль відіграють стандартні положення
#Тарас Качараба

Джерело - УАФ.

Захисник празької Славії Тарас Качараба розповів про тренувальний процес у збірній України.

"Наразі в Словенії стоїть така свіжа, справжня шотландська погода, і добре тренуватися, адже попередні дні були досить спекотними. Як, наприклад, день двосторонки. Це було досить важко, а от сьогодні погода сприяє підготовці до поєдинку із Шотландією.

Сьогоднішні вправи нам підняли настрій - була така собі весела розминка. Відчули трохи ритм роботи і привели себе в тонус. Шотландський, англійський, ірландський футбол, звичайно, має свої сильні сторони. Це самовіддача, дії на другому поверсі, атлетизм та сила, тому ми розбираємо їхні матчі й готуємося до манери гри чи не кожного футболіста. Помалу підходимо до цього поєдинку. Думаю, що важливу роль зіграють стандартні положення. Біля своїх воріт треба зіграти надійно й упевнено", - сказав Качараба.

Нагадаємо, що півфінальний поєдинок плей-оф відбору ЧС-2022 між збірними Шотландії та України відбудеться 1 червня у Глазго на стадіоні Гемпден Парк (21:45).

Коментарі ()
Популярне зараз
Шотландія - Україна: онлайн-трансляція відбору ЧС-2022 Шотландія - Україна: онлайн-трансляція відбору ЧС-2022 5267
Головному енерджайзеру українського футболу Миколенку - 23 Головному енерджайзеру українського футболу Миколенку - 23 4168
Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів 20463
Українець Іван Боришко - єдиний хто виграв Імператорський кубок з сумо 32 рази Українець Іван Боришко - єдиний хто виграв Імператорський кубок з сумо 32 рази 6921
Ліга чемпіонів. Фінал. Ліверпуль - Реал 0:1: огляд матчу Ліга чемпіонів. Фінал. Ліверпуль - Реал 0:1: огляд матчу 2753
Ліверпуль - Реал Мадрид 0:1: Як це було Ліверпуль - Реал Мадрид 0:1: Як це було 51452
Рекомендуємо
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 8104
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 25144 1
У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр 18775
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 80407
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 85915
Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко 37636