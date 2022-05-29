Качараба: З шотландцями важливу роль відіграють стандартні положення

Захисник празької Славії Тарас Качараба розповів про тренувальний процес у збірній України.

"Наразі в Словенії стоїть така свіжа, справжня шотландська погода, і добре тренуватися, адже попередні дні були досить спекотними. Як, наприклад, день двосторонки. Це було досить важко, а от сьогодні погода сприяє підготовці до поєдинку із Шотландією.

Сьогоднішні вправи нам підняли настрій - була така собі весела розминка. Відчули трохи ритм роботи і привели себе в тонус. Шотландський, англійський, ірландський футбол, звичайно, має свої сильні сторони. Це самовіддача, дії на другому поверсі, атлетизм та сила, тому ми розбираємо їхні матчі й готуємося до манери гри чи не кожного футболіста. Помалу підходимо до цього поєдинку. Думаю, що важливу роль зіграють стандартні положення. Біля своїх воріт треба зіграти надійно й упевнено", - сказав Качараба.