Соболь: Дуже мотивує боротьба наших воїнів за свободу України

Гравець бельгійського Брюгге Едуард Соболь розповів про тренувальний процес у збірній України.

"Нарешті всі зібралися, радий усіх бачити, хочу привітатися з усіма хлопцями. Дуже щасливий, що прибув до національної збірної. Ми добре відзначили чемпіонство Брюгге, святкування в команді відбулося після передостаннього туру, а насамкінець відзначали з фанатами.

Я готовий відразу включитися в справи збірної, адже клубні вже завершилися. Тож усі думки - про національну команду. Щодо збірної Шотландії, скажу, що це гарний суперник. Я очікую непростої гри, але здолати шотландців нам до снаги. Хлопці готувалися до поєдинку багато часу, тож ми в гарному настрої та хороших кондиціях.

Крім того, нас дуже мотивує боротьба наших воїнів за свободу й незалежність України. Хочеться принести радість людям цією й наступними перемогами. Тому будемо робити все, що від нас залежить, щоб подарувати приємні емоції людям в Україні", - зазначив Соболь.