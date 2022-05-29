Рангнік залишив Манчестер Юнайтед

Фахівець не буде консультантом клубу в наступному сезоні

Колишній головний тренер Манчестер Юнайтед Ральф Рангнік залишив клуб.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Він не залишиться на посаді консультанта, як планувалось раніше.

Таке рішення пов’язане з тим, що спеціаліст зосередиться на роботі головним тренером збірної Австрії. з нового сезону головним тренером МЮ буде Ерік тен Гаг.

"Ми хотіли б подякувати Ральфу Рангніку за його роботу на посаді в. о. головного тренера протягом останніх шести місяців. За взаємною згодою Ральф тепер зосередиться виключно на своїй новій ролі головного тренера збірної Австрії, а отже, не буде працювати консультантом Манчестер Юнайтед. Ми хочемо побажати Ральфу успіхів у наступному етапі його кар’єри", - говориться у заяві клубу.

Рангнік буде працювати з Австрією, зокрема, у найближчих матчах дивізіону А Ліги націй. Австрійці зустрінуться з Хорватією, Данією та Францією.