Головне
Ліверпуль - Реал Мадрид 0:0: онлайн-трансляція фіналу ЛЧ
Сьогодні 23:43 43602
Збірна України здолала іспанців у матчі Золотої Євроліги
Сьогодні 23:09 186
Ліверпуль - Реал - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів
Сьогодні 21:55 17812
Українські шпажисти здобули дві медалі на Кубку світу
Сьогодні 21:24 198
Збірна Канади знищила Чехію у півфіналі чемпіонату світу
Сьогодні 20:54 516
Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів
Сьогодні 16:55 19496
Збірна Фінляндії здолала США у півфіналі чемпіонату світу
Сьогодні 16:54 659
Терлюга здобула золото чемпіонату Європи з карате
Сьогодні 13:45 487
Ліверпуль - Реал: найцікавіше про фінал Ліги чемпіонів 2021/22
Сьогодні 13:15 2059
Магучіх виграла етап Діамантової ліги
Сьогодні 09:44 549
Прямі трансляції

Соболь приєднався до збірної України

Сьогодні 22:26 160 0
Стали відомі останні новини з табору збірної
Соболь приєднався до збірної України
#Едуард Соболь

Джерело - УАФ.

В суботу до національної команди України з футболу приєднався Едуард Соболь. 

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Гравець, який у складі Брюгге здобув цього сезону чемпіонство в Бельгії, затримався на кілька днів через очікування британської візи, яку йому відкривав клуб.

Едуард Соболь став 25-м гравцем у нинішньому складі синьо-жовтих. Тренерський штаб очікує лише на Андрія Луніна, який має прибути після фіналу Ліги чемпіонів.

Також варто відзначити, що  до загальної групи приєднався Микола Шапаренко. Завершує індивідуальну програму Денис Попов, який під контролем лікарів поступово збільшує фізичні навантаження, аби найближчим часом повернутися до командної роботи.

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів 19496
Шотландія - Україна - онлайн-трансляція LIVE, плей-оф відбору ЧС-2022 Шотландія - Україна - онлайн-трансляція LIVE, плей-оф відбору ЧС-2022 3430
Ліверпуль - Реал Мадрид 0:0: онлайн-трансляція фіналу ЛЧ Ліверпуль - Реал Мадрид 0:0: онлайн-трансляція фіналу ЛЧ 43602
Ліверпуль - Реал - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів Ліверпуль - Реал - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів 17812
Ліверпуль - Реал: де дивитися фінал Ліги чемпіонів Ліверпуль - Реал: де дивитися фінал Ліги чемпіонів 19573
Ліга чемпіонів. Фінал. Ліверпуль - беззаперечний фаворит у матчі з Реалом Ліга чемпіонів. Фінал. Ліверпуль - беззаперечний фаворит у матчі з Реалом 2087
Рекомендуємо
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 12687
Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво 221317 5
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 202366
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 35120
Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова 41695
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 22997