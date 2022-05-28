Соболь приєднався до збірної України

Стали відомі останні новини з табору збірної

Джерело - УАФ.

В суботу до національної команди України з футболу приєднався Едуард Соболь.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Гравець, який у складі Брюгге здобув цього сезону чемпіонство в Бельгії, затримався на кілька днів через очікування британської візи, яку йому відкривав клуб.

Едуард Соболь став 25-м гравцем у нинішньому складі синьо-жовтих. Тренерський штаб очікує лише на Андрія Луніна, який має прибути після фіналу Ліги чемпіонів.

Також варто відзначити, що до загальної групи приєднався Микола Шапаренко. Завершує індивідуальну програму Денис Попов, який під контролем лікарів поступово збільшує фізичні навантаження, аби найближчим часом повернутися до командної роботи.