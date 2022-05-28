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Клопп назвав склад Ліверпуля на фінал Ліги чемпіонів

Сьогодні 21:39 568 0
Початок матчу о 22:00
Клопп назвав склад Ліверпуля на фінал Ліги чемпіонів
#Юрген Клопп, #Ліверпуль, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 28 травня, англійський Ліверпуль та іспанський Реал розіграють між собою титул переможця Ліги чемпіонів сезону 2021/2022.

Гра відбудеться у Франції на полі Стад-де-Франс, яке знаходиться у паризькому передмісті Сен-Дені, початок - о 22:00.

Актуально: Ліверпуль - Реал - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів

Стартовий склад Ліверпуля: Аліссон, Александер-Арнолд, Конате, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Фабіньйо, Тьяго Алькантара, Салах, Мане, Діас.

Раніше Анчелотті назвав стартовий склад Реала на фінал Ліги чемпіонів.

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