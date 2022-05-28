Манчестер Юнайтед спробує придбати Канте

Джерело - UA-футбол.
Манчестер Юнайтед намагатиметься посилити свій півзахист після провального сезону АПЛ, який закінчився фінішем на шостому місці.
Про це повідомляє The Guardian.
Серед гравців, які цікаві МЮ - півзахисник Челсі Н`Голо Канте.
Контракт француза закінчиться наприкінці наступного сезону, проте Челсі на цей час не готові продати Канте. Головний тренер лондонців Томас Тухель раніше не приховував бажання попрацювати з Н`Голо. Він порівнював його важливість із значущістю Мохамеда Салаха, Вірджила ван Дейка та Кевіна де Брюйне.
Серед інших півзахисників, цікавих Манчестер Юнайтед - гравці Вест Гема Деклан Райс та Барселони Френкі де Йонг.