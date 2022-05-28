Манчестер Юнайтед спробує придбати Канте

У півзахисника Челсі залишився лише рік контракту

Манчестер Юнайтед намагатиметься посилити свій півзахист після провального сезону АПЛ, який закінчився фінішем на шостому місці.

Про це повідомляє The Guardian.

Серед гравців, які цікаві МЮ - півзахисник Челсі Н`Голо Канте.

Контракт француза закінчиться наприкінці наступного сезону, проте Челсі на цей час не готові продати Канте. Головний тренер лондонців Томас Тухель раніше не приховував бажання попрацювати з Н`Голо. Він порівнював його важливість із значущістю Мохамеда Салаха, Вірджила ван Дейка та Кевіна де Брюйне.

Серед інших півзахисників, цікавих Манчестер Юнайтед - гравці Вест Гема Деклан Райс та Барселони Френкі де Йонг.