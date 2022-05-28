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Манчестер Юнайтед спробує придбати Канте

Сьогодні 19:09 179 0
У півзахисника Челсі залишився лише рік контракту
Манчестер Юнайтед спробує придбати Канте
Фото Getty Images
#Манчестер Юнайтед, #Челсі

Джерело - UA-футбол.

Манчестер Юнайтед намагатиметься посилити свій півзахист після провального сезону АПЛ, який закінчився фінішем на шостому місці. 

Про це повідомляє The Guardian.

Серед гравців, які цікаві МЮ - півзахисник Челсі Н`Голо Канте.

Контракт француза закінчиться наприкінці наступного сезону, проте Челсі на цей час не готові продати Канте. Головний тренер лондонців Томас Тухель раніше не приховував бажання попрацювати з Н`Голо. Він порівнював його важливість із значущістю Мохамеда Салаха, Вірджила ван Дейка та Кевіна де Брюйне.

Серед інших півзахисників, цікавих Манчестер Юнайтед - гравці Вест Гема Деклан Райс та Барселони Френкі де Йонг.

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