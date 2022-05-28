Головний асистент Де Дзербі підтвердив відхід із Шахтаря

Головний асистент Роберто Де Дзербі у Шахтарі Давіде Поссанціні оголосив про свій відхід з донецького клубу.

Про це розповів сам тренер.

"Я користуюся цією можливістю, щоб сказати, що я більше не буду частиною цього дивовижного тренерського штабу, подякувавши одному за іншим тим, хто завжди змушував мене почуватися важливим і хто своєю близькістю змушував мене пережити незабутні моменти. Я вдячний Роберто Де Дзербі за все, бо це дало мені змогу побачити матеріалізацію дуже благородної ідеї футболу, яка має тенденцію підвищувати якість головних героїв – гравців. Нарешті, я дякую всім гравцям і всім членам кожного клубу, в якому мені пощастило працювати", - написав Поссанціні.