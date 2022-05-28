Анчелотті: Ліверпуль - одна з найкращих команд світу

Головний тренер Реала Карло Анчелотті оцінив фінальний матч Ліги чемпіонів проти Ліверпуля.

Про це розповів сам італійський фахівець.

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"За мою кар’єру у Лізі чемпіонів ми зустрічалися з Ліверпулем дуже часто. Тепер ми зустрінемося знову. У них чудовий склад, із ними важко грати. Ліверпуль виступає на дуже високому рівні, з гарною фізикою, але грати з ними у фіналі – це задоволення.

Чи помститься Ліверпуль за поразку у фіналі 2018 року? Реал також сподівається помститися за поразку у фіналі 1981 року у Парижі. Не думаю, що це таке значення. Дві відмінні команди зустрінуться одна з одною, а переможе той, у кого буде більше сміливості та характеру.

Як я вже казав, Ліверпуль має багато якості, високу інтенсивність та хорошу організацію. Вони — одна з найкращих команд. Клопп – чудовий тренер, у мене з ним добрі стосунки. Він привніс нові речі у футбол: інтенсивність, що атакує тиск його команд. Він чудово справляється", - розповів Анчелотті.