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Ліверпуль - Реал: де дивитися фінал Ліги чемпіонів

Сьогодні 08:52 707 0
Ліверпуль - Реал: де дивитися фінал Ліги чемпіонів
#Ліверпуль, #Ліга чемпіонів, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Англійський Ліверпуль та іспанський Реал зіграють у фіналі Ліги чемпіонів 2021/22.

Матч відбудеться в суботу, 28 травня на стадіоні Стад де Франс у Парижі. Початок о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція гри в медіасервісі Мегого. Наш сайт проведе текстовий онлайн фінальної гри.

Ліверпуль, у разі перемоги, наздожене Мілан за кількістю виграних трофеїв найпрестижніжого европейського клубного турніру. Наразі в мерсисайдці 6 виграних фіналів. Мадридці 13 разів здобували Кубок чемпіонів.

Стамбульське диво. 17 років тому Ліверпуль виграв у Мілана Лігу чемпіонів

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