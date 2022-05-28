Джерело - Чемпіон.

Англійський Ліверпуль та іспанський Реал зіграють у фіналі Ліги чемпіонів 2021/22.

Матч відбудеться в суботу, 28 травня на стадіоні Стад де Франс у Парижі. Початок о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція гри в медіасервісі Мегого. Наш сайт проведе текстовий онлайн фінальної гри.

Ліверпуль, у разі перемоги, наздожене Мілан за кількістю виграних трофеїв найпрестижніжого европейського клубного турніру. Наразі в мерсисайдці 6 виграних фіналів. Мадридці 13 разів здобували Кубок чемпіонів.