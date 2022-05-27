Клопп: Забрати фінал ЛЧ у росії - правильний меседж

Забрати фінал Ліги чемпіонів у росії - правильне рішення від УЄФА.

Про це заявив головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп напередодні матчу з Реалом.

"Війна триває. Те, що цей матч досі відбудеться, але не у Санкт-Петербурзі, можливо, саме той правильний меседж, який повинна отримати росія. Життя продовжується, навіть якщо ти намагаєшся його зруйнувати. Ми граємо цей фінал заради людей, також заради людей в Україні", - цитує Клоппа Нільс Керн.