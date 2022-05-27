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Клопп: Забрати фінал ЛЧ у росії - правильний меседж

Сьогодні 19:18 225 0
Головний тренер Ліверпуля поділився думками щодо фіналу ЛЧ
Клопп: Забрати фінал ЛЧ у росії - правильний меседж
#Юрген Клопп, #Ліверпуль, #Ліга чемпіонів, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Забрати фінал Ліги чемпіонів у росії - правильне рішення від УЄФА.

Про це заявив головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп напередодні матчу з Реалом.

"Війна триває. Те, що цей матч досі відбудеться, але не у Санкт-Петербурзі, можливо, саме той правильний меседж, який повинна отримати росія. Життя продовжується, навіть якщо ти намагаєшся його зруйнувати. Ми граємо цей фінал заради людей, також заради людей в Україні", - цитує Клоппа Нільс Керн.

Поєдинок відбудеться у суботу, 28 травня, на стадіоні Стад де Франс у Парижі.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

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