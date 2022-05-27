Наступний сезон УПЛ відбудеться у Києві або на Заході України - журналіст

Є два варіанти проведення наступного сезону УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Наступний сезон УПЛ, найімовірніше відбудеться на території України.

Про це розповів журналіст Ігор Бурбас.

Така директива йде від глави держави, який не збирається робити винятків щодо виїзду за кордон. Також такий варіант підтримує і більшість клубів УПЛ.

Планування сезону УПЛ 2022/23 відбуватиметься спільно з Міністерством Оборони України.

Міноборони повинно визначити місця, де буде безпечно проводити футбольні матчі. Зараз є два варіанти:

1. Грати лише в Києві, тому що столиця краще за інші міста захищена від ракетних ударів. Матчі готові прийняти наступні стадіони: НСК Олімпійський, Динамо ім. Лобановського, Оболонь-Арена, ім. Баннікова, а також арени Лівого Берега та Колоса.

2. Грати лише на Заході України. Там стадіонів, які відповідають нормам, ще більше: 3 у Львові, 2 в Ужгороді, по одному в Тернополі та Чернівцях. Можливо, і Луцьк буде готовий до таких матчів.

Також випрацьовується алгоритм дій на випадок тривоги та загрози повітряного удару. Найімовірніше, у таких випадках матчі перериватимуть, а команди чекатимуть у роздягальні. Якщо тривога затягнеться – дограють, умовно, наступного дня.

Старт чемпіонату орієнтовно відбудеться у серпні. Якщо відпрацюють механізм і матимуть час для повноцінних зборів – в кінці липня.

Матчі відбуватимуться за порожніх трибун.

Раніше визначилось місце наступного сезону УПЛ.