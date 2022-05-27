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Ван Боммел очолив Антверпен

Сьогодні 10:46 166 0
Ван Боммел очолив Антверпен

Джерело - royalantwerpfc.be.

Антверпен оголосив призначення нового головного тренера, яким став Марк ван Боммел.

Про це повідомляє пресслужба бельгійського клубу.

Угода з 45-річним нідерландським фахівцем розрахована на два сезони.

Останнім клубом ван Боммела був німецький Вольфсбург, з якого його було звільнено у жовтні минулого року. На той момент команда набрала 13 очок у семи матчах і була сьомою у турнірній таблиці Бундесліги.

За підсумками сезону Антверпен посів четверте місце та виступатиме у кваліфікації Ліги конференцій.

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