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Петраков: Ми змоделювали гру Шотландії

Сьогодні 09:43 217 0
Олександр Петраков прокоментував двосторонній матч збірної України
Петраков: Ми змоделювали гру Шотландії
#Олександр Петраков

Джерело - uaf.uа.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков оцінив двосторонній матч команди під час збору у Словенії.

Про це розповів сам наставник.

"Я задоволений. Мені дуже сподобалось, як ми грали. Ми трохи змоделювали гру збірної Шотландії, одна команда грала за схемою 3-5-2, 3-4-3. Змоделювали й стандартні положення. Бойова нічия, мені сподобалось.

Зараз буде науково-технічний аналіз, наші внутрішні справи. Завтра зранку у нас буде одне відновлювальне заняття. До нас в гості прийдуть 100 українських дітей, які змушені були виїхати. Ми з ними зустрінемось і дещо подаруємо.

Нас дуже добре прийняли в Словенії, як у себе вдома. Навіть не знаю, що сказати. Люди для нас все робили. Збори пройшли дуже добре, хлопці молодці, все виконували, я задоволений.

Налаштування бойове, на них не треба тиснути. Вони все розуміють, гравці досвідчені, з іменем", - розповів Петраков.

Нагадаємо, двосторонній матч збірної України завершився унічию.

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