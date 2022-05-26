Гравець хоче грати в Італії

Джерело - Football Italia.

Форвард Челсі Ромелу Лукаку хоче повернутися в серію А

Про це повідомляє Football Italia.

Пріоритет - знову виступати за Інтер. Але "нерадзуррі" готові його лише орендувати.

Мілан теж розглядає варіант з бельгійцем на тлі незрозумілої ситуації зі Златаном Ібрагімовичем, але також хоче лише орендувати.

Ювентус цікавиться Лукаку, але клуб може не захотіти витрачати багато грошей, адже взимку клуб підписав нападника Душана Влаховича за 80 млн євро.

Нагадаємо, Челсі виділить понад 230 млн фунтів на літні трансфери.