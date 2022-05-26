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Кейн обговорить продовження контракту з Тоттенгемом

Сьогодні 13:13 230 0
Кейн може перепідписати новий контракт
Кейн обговорить продовження контракту з Тоттенгемом
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Кейн, #Тоттенгем, #Футбольні трансфери

Джерело - football.ua.

Нападника Тоттенгема Гаррі Кейна може продовжити контракт з клубом.

Про це повідомляє Standard.

Кейна пов'язували з переходом у Манчестер Сіті, але підписання "місцянами" форварда дортмундської Боруссії Ерлінга Голанда зняло питання комплектації на цій позиції для Жузепа Гвардіоли. У підсумку, 28-річний англієць залишився перед фактом контракту зі "шпорами", терміни якого спливають у 2024 році, та без фактично будь-яких пропозицій щодо подальшого продовження кар’єри в іншому клубі.

Така ситуація спонукає Кейна розмірковувати над можливістю продовжити контракт із Тоттенгемом, переговори щодо якого він планує провести вже після повернення з табору національної збірної.

У поточному сезоні Гаррі забив 27 голів та віддав 10 результативних передач у 50 матчах за Тоттенгем.

Нагадаємо, Реал розглядає підписання Левандовського, Кейна, Леау або Нкунку.

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