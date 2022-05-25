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Компані може очолити Бернлі

Сьогодні 21:55 193 0
Легенду Манчестер Сіті сватають до одного із англійських клубів
Компані може очолити Бернлі
#Бернлі

Джерело - football.ua.

Головний тренер Андерлехта Венсан Компані невдовзі може очолити Бернлі. 

Про це повідомляє The Athletic.

Керівництво бордових веде переговори із трьома можливими кандидатами, серед яких легенда Манчестер Сіті.

Імена інших кандидатів не розголошуються, але клуб має намір знайти нового головного тренера до кінця наступного тижня.

Нагадаємо в останньому турі Бернлі поступився Ньюкаслу і вилетів до Чемпіоншипу після шести сезонів в англійській Прем'єр-лізі.

Під керівництвом Компані Андерлехт посів третє місце у турнірній таблиці чемпіонату Бельгії.

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