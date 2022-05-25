Українець видовищно відкрив рахунок у матчі з Лестером

Джерело - ФК Евертон.

Українець Віталій Міколенко став автором найкращого гола Евертона минулого сезону за версією вболівальників клубу.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Українця відзначили за його точний удар на шостій хвилині матчу проти Лестера (2:1), який допоміг Ірискам перемогти на фоні боротьби за виживання у Прем'єр-лізі.

У матчі з Лисами Віталій забив свій перший гол у чемпіонаті Англії, куди перейшов на початку року із київського Динамо за 23,5 мільйона євро.

Загалом у складі мерсисайдців Миколенко провів 16 матчів у всіх турнірах.

Команда Френка Лампарда закінчила чемпіонат на 16-му місці в таблиці Прем'єр-ліги та зберегла прописку в еліті наступного сезону.