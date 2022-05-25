Джерело - Чемпіон.
Нападник Мілана Рафаель Леао, якого визнано найкращим гравцем сезону в чемпіонаті Італії, влітку міг опинитися у Шахтарі.
Про це повідомляє CalcioMercato.
Влітку гірники пропонували за португальського вінгера 35 мільйонів євро. Тоді россонері вважали, що Рафаель коштує дорожче.
Наразі цінник на футболіста злетів до небес. ЗМІ в Італії повідомляють, що ПСЖ та Реалу (головні претенденти) доведеться викласти близько ста мільйонів євро.
#Milan, #RealMadrid e #Psg su #Leao: la strategia di #Maldini. E quell’offerta da 35 milioni... https://t.co/332JmyAjHv pic.twitter.com/D1ZHVnQBRE— calciomercato.com (@cmdotcom) May 25, 2022
Минулого сезону Леао здійснив 26 результативних дій (14+12) у 42-х іграх.