Мілан відмовив і не помилився

Джерело - Чемпіон.

Нападник Мілана Рафаель Леао, якого визнано найкращим гравцем сезону в чемпіонаті Італії, влітку міг опинитися у Шахтарі.

Про це повідомляє CalcioMercato.

Влітку гірники пропонували за португальського вінгера 35 мільйонів євро. Тоді россонері вважали, що Рафаель коштує дорожче.

Наразі цінник на футболіста злетів до небес. ЗМІ в Італії повідомляють, що ПСЖ та Реалу (головні претенденти) доведеться викласти близько ста мільйонів євро.

Минулого сезону Леао здійснив 26 результативних дій (14+12) у 42-х іграх.