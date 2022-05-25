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Шахтар влітку пропонував 35 мільйонів за Леао

Сьогодні 18:26 168 0
Мілан відмовив і не помилився
Шахтар влітку пропонував 35 мільйонів за Леао
Фото Getty Images
#Мілан, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Нападник Мілана Рафаель Леао, якого визнано найкращим гравцем сезону в чемпіонаті Італії, влітку міг опинитися у Шахтарі.

Про це повідомляє CalcioMercato.

Влітку гірники пропонували за португальського вінгера 35 мільйонів євро. Тоді россонері вважали, що Рафаель коштує дорожче.

Наразі цінник на футболіста злетів до небес. ЗМІ в Італії повідомляють, що ПСЖ та Реалу (головні претенденти) доведеться викласти близько ста мільйонів євро.

Минулого сезону Леао здійснив 26 результативних дій (14+12) у 42-х іграх.

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