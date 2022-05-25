Бурсаспор намагався підписати вінгера Динамо

Родрігес не побажав перебиратися до цього клубу

Джерело - Olay Gazetesi.

Бурсаспор намагався домовитися про перехід вінгера Динамо Жерсона Родрігеса, але той у підсумку вирішив за краще перейти до Еюпспора.

Про це заявив головний тренер турецької команди Мустафа Ер.

"Ми справді хотіли запросити Жерсона Родрігеша. Для цього ми залучили найрізноманітніших людей. Футболіст до нас не поїхав. Цей клуб гравці не хочуть обирати. Вони кажуть, що ви навіть не можете платити гроші", - сказав Ер.

За підсумками сезону Бурсаспор вилетів із Першої ліги Туреччини, яка є другим дивізіоном у системі професійного футболу країни.

Жерсон Родрігес встиг провести за Еюпспор у Першій лізі Туреччини 3 матчі, у яких відзначився 3 забитими м'ячами та 1 гольовою передачею.