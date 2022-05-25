Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
Сьогодні 12:45 63246
Українки здобули першу перемогу на Золотій Євролізі-2022
Сьогодні 19:39 115
Миколенко став автором найкращого гола Евертона минулого сезону
Сьогодні 19:25 156
Буряк: Я боюся матчу із шотландцями
Сьогодні 16:25 409
Красюк: На 90% упевнений, що Ф'юрі боксуватиме за звання абсолюту
Сьогодні 16:09 251
Пер: АТР хоче захистити гравців чи росію?
Вчора 23:56 581
Визначились усі чвертьфінальні пари чемпіонату світу з хокею
Вчора 22:56 1824
Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів
Вчора 22:49 16646
Названо дату проведення третього бою Альварес - Головкін
Вчора 21:55 882
Жіноча збірна України програла Румунії на старті Золотої Євроліги
Вчора 21:39 436
Прямі трансляції

Бурсаспор намагався підписати вінгера Динамо

Сьогодні 17:40 229 0
Родрігес не побажав перебиратися до цього клубу
Бурсаспор намагався підписати вінгера Динамо
#Бурсаспор, #Динамо Київ, #Жерсон Родрігес

Джерело - Olay Gazetesi.

Бурсаспор намагався домовитися про перехід вінгера Динамо Жерсона Родрігеса, але той у підсумку вирішив за краще перейти до Еюпспора.

Про це заявив головний тренер турецької команди Мустафа Ер.

"Ми справді хотіли запросити Жерсона Родрігеша. Для цього ми залучили найрізноманітніших людей. Футболіст до нас не поїхав. Цей клуб гравці не хочуть обирати. Вони кажуть, що ви навіть не можете платити гроші", - сказав Ер.

За підсумками сезону Бурсаспор вилетів із Першої ліги Туреччини, яка є другим дивізіоном у системі професійного футболу країни.

Жерсон Родрігес встиг провести за Еюпспор у Першій лізі Туреччини 3 матчі, у яких відзначився 3 забитими м'ячами та 1 гольовою передачею.

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів 16646
Мухаммед Алі проти Сонні Лістона: Легендарна битва чи масштабна афера Мухаммед Алі проти Сонні Лістона: Легендарна битва чи масштабна афера 3889
Ліверпуль - Реал - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів Ліверпуль - Реал - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів 3413
Стамбульське диво. 17 років тому Ліверпуль виграв у Мілана Лігу чемпіонів Стамбульське диво. 17 років тому Ліверпуль виграв у Мілана Лігу чемпіонів 5614
Ексросійський журналіст: "Путін - це щур, якого загнали в кут" Ексросійський журналіст: "Путін - це щур, якого загнали в кут" 3679
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE 63246
Рекомендуємо
Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади 43103
32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33689
Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко 37530
Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram 26711
Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення 4227
Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком 116202