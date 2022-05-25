Джерело - Чемпіон.
Центральний захисник Арсенала Вільям Саліба, котрий минулого сезону провів на правах оренди за Марсель, повернеться в англійський клуб.
Про це розповів головний тренер лондонського клубу Мікель Артета.
"Вільям Саліба має повернутися. Він має досвід, щоб бути конкурентоспроможним в Арсеналі. Ми відправили його до Марселя, щоб він мав можливість розвиватися.
Як ви знаєте, Вільям хотів грати в основі, але тепер ми хочемо, щоб він повернувся до Арсеналу", — розповів Артета.
Минулого сезону Саліба провів за Марсель 51 матч у всіх турнірах, у яких заробив 7 попереджень.
Нагадаємо, Арсенал готує трансфер Гюндогана.