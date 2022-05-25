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Артета: Саліба має повернутися в Арсенал

Сьогодні 14:53 351 0
Мікель Артета розповів про майбутнє талановитого центрального захисника Вільяма Саліби
Артета: Саліба має повернутися в Арсенал
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Мікель Артета, #Марсель, #Саліба, #Арсенал Лондон

Джерело - Чемпіон.

Центральний захисник Арсенала Вільям Саліба, котрий минулого сезону провів на правах оренди за Марсель, повернеться в англійський клуб.

Про це розповів головний тренер лондонського клубу Мікель Артета.

"Вільям Саліба має повернутися. Він має досвід, щоб бути конкурентоспроможним в Арсеналі. Ми відправили його до Марселя, щоб він мав можливість розвиватися.

Як ви знаєте, Вільям хотів грати в основі, але тепер ми хочемо, щоб він повернувся до Арсеналу", — розповів Артета.

Минулого сезону Саліба провів за Марсель 51 матч у всіх турнірах, у яких заробив 7 попереджень.

Нагадаємо, Арсенал готує трансфер Гюндогана.

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