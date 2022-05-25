Центральний захисник Арсенала Вільям Саліба, котрий минулого сезону провів на правах оренди за Марсель, повернеться в англійський клуб.

Про це розповів головний тренер лондонського клубу Мікель Артета.

"Вільям Саліба має повернутися. Він має досвід, щоб бути конкурентоспроможним в Арсеналі. Ми відправили його до Марселя, щоб він мав можливість розвиватися.

Як ви знаєте, Вільям хотів грати в основі, але тепер ми хочемо, щоб він повернувся до Арсеналу", — розповів Артета.