Джерело - sport.ua.
Вінгер Баварії Серж Гнабрі може покинути клуб.
Про це повідомляє Bild.
Контракт гравця з мюнхенцями спливає влітку 2023 року, переговори щодо нової угоди поки що успіхом не увінчалися. Ситуацією має намір скористатися Реал. Мадридський клуб хоче підписати 26-річного німця вже цього літа.
Допомогти Реалу у здійсненні трансферу Гнабрі може його експартнер по Баварії Давід Алаба. Сам австрієць рік тому перейшов до Реала на правах вільного агента, а зараз закликає Гнабрі приєднатися до нього.
У нинішньому сезоні на рахунку Гнабрі 17 голів та 10 асистів у 45 матчах за Баварію у всіх турнірах. Трансферна вартість гравця оцінюється у 70 млн євро.
Нагадаємо, Реал виділить 86 млн євро на трансфер півзахисника Монако.