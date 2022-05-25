Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
Сьогодні 12:45 63154
Пер: АТР хоче захистити гравців чи росію?
Вчора 23:56 544
Визначились усі чвертьфінальні пари чемпіонату світу з хокею
Вчора 22:56 1665
Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів
Вчора 22:49 16590
Названо дату проведення третього бою Альварес - Головкін
Вчора 21:55 805
Жіноча збірна України програла Румунії на старті Золотої Євроліги
Вчора 21:39 418
Красюк: Усик - людина світового масштабу
Вчора 21:09 735
Ребров: Не розумію, чому Петракова можуть звільнити
Вчора 20:10 595
Петраков: Не вдалося знайти опонента, який би підійшов нам для підготовки
Вчора 19:54 442
Калініна після Ролан Гаррос стане першою ракеткою України
Вчора 19:39 539
Прямі трансляції

Реал готує трансфер Гнабрі

Сьогодні 14:14 306 0
Серж Гнабрі влітку може змінити клуб
Реал готує трансфер Гнабрі
#Баварія, #Серж Гнабрі, #Реал Мадрид, #Футбольні трансфери

Джерело - sport.ua.

Вінгер Баварії Серж Гнабрі може покинути клуб.

Про це повідомляє Bild.

Контракт гравця з мюнхенцями спливає влітку 2023 року, переговори щодо нової угоди поки що успіхом не увінчалися. Ситуацією має намір скористатися Реал. Мадридський клуб хоче підписати 26-річного німця вже цього літа.

Допомогти Реалу у здійсненні трансферу Гнабрі може його експартнер по Баварії Давід Алаба. Сам австрієць рік тому перейшов до Реала на правах вільного агента, а зараз закликає Гнабрі приєднатися до нього.

У нинішньому сезоні на рахунку Гнабрі 17 голів та 10 асистів у 45 матчах за Баварію у всіх турнірах. Трансферна вартість гравця оцінюється у 70 млн євро.

Нагадаємо, Реал виділить 86 млн євро на трансфер півзахисника Монако.

Коментарі ()
Популярне зараз
Стамбульське диво. 17 років тому Ліверпуль виграв у Мілана Лігу чемпіонів Стамбульське диво. 17 років тому Ліверпуль виграв у Мілана Лігу чемпіонів 5568
Мухаммед Алі проти Сонні Лістона: Легендарна битва чи масштабна афера Мухаммед Алі проти Сонні Лістона: Легендарна битва чи масштабна афера 3800
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE 63154
Ліверпуль - Реал - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів Ліверпуль - Реал - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів 3382
Ексросійський журналіст: "Путін - це щур, якого загнали в кут" Ексросійський журналіст: "Путін - це щур, якого загнали в кут" 3654
Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів 16590
Рекомендуємо
Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво 221227 5
Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію 30328 2
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 17882 2
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 244136
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 167463 3
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 22935