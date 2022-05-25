Серж Гнабрі влітку може змінити клуб

Вінгер Баварії Серж Гнабрі може покинути клуб.

Про це повідомляє Bild.

Контракт гравця з мюнхенцями спливає влітку 2023 року, переговори щодо нової угоди поки що успіхом не увінчалися. Ситуацією має намір скористатися Реал. Мадридський клуб хоче підписати 26-річного німця вже цього літа.

Допомогти Реалу у здійсненні трансферу Гнабрі може його експартнер по Баварії Давід Алаба. Сам австрієць рік тому перейшов до Реала на правах вільного агента, а зараз закликає Гнабрі приєднатися до нього.

У нинішньому сезоні на рахунку Гнабрі 17 голів та 10 асистів у 45 матчах за Баварію у всіх турнірах. Трансферна вартість гравця оцінюється у 70 млн євро.

Нагадаємо, Реал виділить 86 млн євро на трансфер півзахисника Монако.