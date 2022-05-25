Ібрагімович узгодив новий контракт з Міланом

Ібрагімович залишиться у Мілані

Джерело - Чемпіон.

Нападник Мілана Златан Ібрагімович погодив новий контракт із клубом до 2023 року.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Чинний контракт 40-річного шведа з россонері закінчується у червні, а Златан хоче відіграти ще один сезон. За новою угодою його зарплата становитиме 2,5 мільйона євро на рік.

У сезоні 2021/22 Ібрагімович забив вісім м’ячів і віддав три результативні передачі у 27 матчах Мілана у всіх турнірах.

Нагадаємо, Ібрагімович відмовився від виклику до збірної Швеції на матчі Ліги націй.