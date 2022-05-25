Модрич: Не буду робити так, як зробив Мбаппе

Лука Модрич прокоментував продовження контракту з Реалом

Півзахисник Реала Лука Модрич оцінив своє майбутнє у Реалі.

Про це розповів сам футболіст.

Чинний контракт хорватського гравця закінчується в кінці нинішнього сезону.

"Дійсно, я ще не продовжив контракт із Реалом… Але я не буду робити так, як зробив Мбаппе. Але, сподіваюся, що й клуб зі мною нічого подібного не зробить", - розповів Модрич.

У нинішньому сезоні на рахунку Модрича 3 голи і 12 асистів в 43 матчах за Реал в усіх турнірах.

Нагадаємо, Реал виділить 86 млн євро на трансфер півзахисника Монако.