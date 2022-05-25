Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
Сьогодні 12:45 62952
Пер: АТР хоче захистити гравців чи росію?
Вчора 23:56 498
Визначились усі чвертьфінальні пари чемпіонату світу з хокею
Вчора 22:56 1463
Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів
Вчора 22:49 16546
Названо дату проведення третього бою Альварес - Головкін
Вчора 21:55 730
Жіноча збірна України програла Румунії на старті Золотої Євроліги
Вчора 21:39 393
Красюк: Усик - людина світового масштабу
Вчора 21:09 658
Ребров: Не розумію, чому Петракова можуть звільнити
Вчора 20:10 569
Петраков: Не вдалося знайти опонента, який би підійшов нам для підготовки
Вчора 19:54 424
Калініна після Ролан Гаррос стане першою ракеткою України
Вчора 19:39 515
Прямі трансляції

Модрич: Не буду робити так, як зробив Мбаппе

Сьогодні 13:26 138 0
Лука Модрич прокоментував продовження контракту з Реалом
Модрич: Не буду робити так, як зробив Мбаппе
#Модрич, #Реал Мадрид

Джерело - sport.ua.

Півзахисник Реала Лука Модрич оцінив своє майбутнє у Реалі.

Про це розповів сам футболіст.

Чинний контракт хорватського гравця закінчується в кінці нинішнього сезону.

"Дійсно, я ще не продовжив контракт із Реалом… Але я не буду робити так, як зробив Мбаппе. Але, сподіваюся, що й клуб зі мною нічого подібного не зробить", - розповів Модрич.

У нинішньому сезоні на рахунку Модрича 3 голи і 12 асистів в 43 матчах за Реал в усіх турнірах.

Нагадаємо, Реал виділить 86 млн євро на трансфер півзахисника Монако.

Коментарі ()
Популярне зараз
Стамбульське диво. 17 років тому Ліверпуль виграв у Мілана Лігу чемпіонів Стамбульське диво. 17 років тому Ліверпуль виграв у Мілана Лігу чемпіонів 5490
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE 62952
Ліверпуль - Реал - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів Ліверпуль - Реал - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів 3311
Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів 16546
Ексросійський журналіст: "Путін - це щур, якого загнали в кут" Ексросійський журналіст: "Путін - це щур, якого загнали в кут" 3595
Мухаммед Алі проти Сонні Лістона: Легендарна битва чи масштабна афера Мухаммед Алі проти Сонні Лістона: Легендарна битва чи масштабна афера 3686
Рекомендуємо
Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було 5713
Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту 14554
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні 22402 4
Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО 24240
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 4502 1
Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? 15396 5