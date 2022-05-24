Збірна Вірменії визначилася зі складом на червневі матчі Ліги націй

Суперник збірної України розпочинає підготовку до турніру

Джерело - УАФ.

Суперник збірної України у Лізі націй, команда Вірменії, розпочинає підготовку до турніру.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Наставник вірменської збірної Хоакін Капаррос оголосив імена 29 гравців, які готуватимуться до червневих матчів.

Склад збірної Вірменії

Воротарі: Давид Юрченко (Алашкерт), Арсен Бегларян (Урарту), Станіслав Бучнев (Пюнік), Генрі Авагян (Нораванк).

Захисники: Вараздат Ароян (Кадіс, Іспанія), Оганес Амбарцумян (Анортосіс, Кіпр), Камо Оганесян (Астана, Казахстан), Айк Ішханян, Арман Оганесян (обидва - Пюнік), Тарон Восканян (Алашкерт), Грайр Мкоян (Арарат), Стьопа Мкртчян (ЦСКА), Жоао Жорді Монрой Арарат (Ноa), Жірайр Маргарян (Урарту).

Півзахисники: Едуард Сперцян (краснодар, росія), Хорен Байрамян (ростов, росія), Едгар Бабаян (Вайле, Данія), Тігран Барсегян (Слован, Словаччина), Ваган Бічахчян (Погонь, Польща), Соломон Удо, Вбеймар Ангуло (обидва - Арарат-Вірменія), Артак Григорян (Алашкерт), Оганес Арутюнян, Артак Дашян (обидва - Пюнік), Рудік Мкртчян, Едгар Малакян (обидва - Арарат), Артур Серобян (ЦСКА).

Нападники: Лукас Селараян (Колумбус Крю, США), Саркіс Адамян (Брюгге, Бельгія).

Напередодні ігор збірна Вірменії проведе тренувальний збір у Технічному центрі ФФА/Академії футболу. Він розпочнеться 29 травня.

Нагадаємо, що перший поєдинок Ліги націй між збірними України та Вірменії відбудеться 11 червня у Лодзі.