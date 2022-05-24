УЄФА представила м'яч фіналу Ліги чемпіонів

Презентовано офіційний м'яч фіналу Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

УЄФА представив м'яч для фіналу Ліги чемпіонів, у якому зіграють Ліверпуль та мадридський Реал.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Традиційно на м'ячі зображені зірки. Головним елементом є напис українською та англійською мовами — "Мир та Peace".

Такий заклик до миру використовують у всіх єврокубкових матчах під егідою УЄФА після повномасштабного вторгнення російських окупантів до України.

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 28 травня в Парижі. Старт о 22:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн цього поєдинку починаючи з 21:45.