УЄФА представила м'яч фіналу Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
УЄФА представив м'яч для фіналу Ліги чемпіонів, у якому зіграють Ліверпуль та мадридський Реал.
Про це повідомляє пресслужба організації.
Традиційно на м'ячі зображені зірки. Головним елементом є напис українською та англійською мовами — "Мир та Peace".
Такий заклик до миру використовують у всіх єврокубкових матчах під егідою УЄФА після повномасштабного вторгнення російських окупантів до України.
Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 28 травня в Парижі. Старт о 22:00 за київським часом.
Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн цього поєдинку починаючи з 21:45.