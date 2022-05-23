Головне
Тріумф і сльози Зінченка: українець вчетверте виграв чемпіонат АПЛ
Вчора 07:04 816
Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів
Вчора 22:54 14921
Перемогу над Динамо відзначали до ранку. Рекордсмен Євстафій Пехлеваніді забив киянам вже на 10-й секунді матчу
Вчора 14:09 11753
Цуренко поступилась першій ракетці світу на старті Ролан Гаррос
Вчора 14:04 415
Рейтинг WTA: Вагітна Світоліна втрачає позиції
Вчора 13:52 215460
ПСЖ виставить Неймара на трансфер - ЗМІ
Вчора 12:12 778
Лузан виграла друге золото на етапі Кубка світу з веслування
Вчора 08:10 362
Мілан розгромив Сассуоло, Інтер розібрався із Сампдорією: результати матчів 38 туру Серії А
22.05.2022 23:59 728
NAVI поступилися Faze у фіналі PGL Major Antwerp 2022
22.05.2022 23:44 412
OG з українцем у складі виграли ESL One Stockholm Dota Major 2022
22.05.2022 23:28 311
Прямі трансляції

Шевченко відзначився асистом у благодійному матчі зірок світового футболу

Вчора 23:57 214 0
Українець допоміг своїй команді перемогти
Шевченко відзначився асистом у благодійному матчі зірок світового футболу
#Андрій Шевченко

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 23 травня, відбувся благодійний матч за участю футбольних зірок Integration Heroes Match.

Поєдинок завершився з рахунком 4:2 на користь команди Андрія Шевченка.

Окрім Шевченка участь в матчі взяли Самюель Ето’о, Андреа Пірло, Франческо Тотті, Пауло Дибала та інші. Команди зіграли два тайми по 35 хвилин.

Виручені кошти будуть частково передані фонду Самюеля Ето’о та некомерційній організації Slums Dunk Onlus, які піклуються про створення можливостей для розвитку та освіти через спорт.

Андрій Шевченко відзначився результативною передачею на Кларенса Зеєдорфа.

Коментарі ()
Популярне зараз
Перемогу над Динамо відзначали до ранку. Рекордсмен Євстафій Пехлеваніді забив киянам вже на 10-й секунді матчу Перемогу над Динамо відзначали до ранку. Рекордсмен Євстафій Пехлеваніді забив киянам вже на 10-й секунді матчу 11753
Історія дня: 15-річна швейцарка мала секс с 12 гравцями Тюну Історія дня: 15-річна швейцарка мала секс с 12 гравцями Тюну 9467 3
Зінченко відзначився асистом під час чемпіонського камбеку Ман Сіті в АПЛ ВІДЕО Зінченко відзначився асистом під час чемпіонського камбеку Ман Сіті в АПЛ ВІДЕО 4679 2
Ліверпуль - Реал Мадрид: онлайн-трансляція фіналу ЛЧ Ліверпуль - Реал Мадрид: онлайн-трансляція фіналу ЛЧ 9976
Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів 14921
Рейтинг WTA: Вагітна Світоліна втрачає позиції Рейтинг WTA: Вагітна Світоліна втрачає позиції 215460
Рекомендуємо
60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 12456
Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво 221190 5
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 13068
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 15375 1
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 5180
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 11767