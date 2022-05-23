Шевченко відзначився асистом у благодійному матчі зірок світового футболу

Українець допоміг своїй команді перемогти

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 23 травня, відбувся благодійний матч за участю футбольних зірок Integration Heroes Match.

Поєдинок завершився з рахунком 4:2 на користь команди Андрія Шевченка.

Окрім Шевченка участь в матчі взяли Самюель Ето’о, Андреа Пірло, Франческо Тотті, Пауло Дибала та інші. Команди зіграли два тайми по 35 хвилин.

Виручені кошти будуть частково передані фонду Самюеля Ето’о та некомерційній організації Slums Dunk Onlus, які піклуються про створення можливостей для розвитку та освіти через спорт.

Андрій Шевченко відзначився результативною передачею на Кларенса Зеєдорфа.