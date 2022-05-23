Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
Вчора 08:22 62127
Мілан розгромив Сассуоло, Інтер розібрався із Сампдорією: результати матчів 38 туру Серії А
Вчора 23:59 516
NAVI поступилися Faze у фіналі PGL Major Antwerp 2022
Вчора 23:44 243
OG з українцем у складі виграли ESL One Stockholm Dota Major 2022
Вчора 23:28 174
Швеція знищила Норвегію, Швейцарія здолала Францію: Результати ЧС-2022
Вчора 23:13 552
Мілан розгромив Сассуоло і став чемпіоном Італії
Вчора 20:56 378
Асист Зінченка допоміг Манчестер Сіті здобути титул АПЛ
Вчора 19:55 932
Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів
Вчора 19:25 13796
Ферстаппен виграв Гран-прі Іспанії, Леклер зійшов
Вчора 17:54 289
Джошуа розкрив свій план на реванш із Усиком
Вчора 13:24 694
Прямі трансляції

Барселона програла Вільярреалу, Атлетіко здолав Реал Сосьєдад: результати 38 туру Ла-Ліги

Сьогодні 01:00 513 0
Відбулися матчі Ла-Ліги
Барселона програла Вільярреалу, Атлетіко здолав Реал Сосьєдад: результати 38 туру Ла-Ліги
#Ельче, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Хетафе

Джерело - Чемпіон.

У заключному турі іспанської Ла-Ліги відбулося 7 матчів.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

38 тур, 22 травня

Ельче - Хетафе 3:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 33 Унал, 1:1 - 37 Оласа, 2:1 - 84 Кіке, 3:1 - 90+2 Кіке

Алавес - Кадіс 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 76 Лосано

Гранада - Еспаньйол 0:0

Осасуна - Мальорка 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 47 Анхель, 0:2 - 83 Греньє

Барселона - Вільярреал 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 41 Педраса, 0:2 - 55 Гомес

Реал Сосьєдад - Атлетіко 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 50 Де Пауль, 0:2 - 68 Корреа, 1:2 - 90+3 Гуріді

Севілья - Атлетік 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 68 Мір

Коментарі ()
Популярне зараз
Асист Зінченка допоміг Манчестер Сіті здобути титул АПЛ Асист Зінченка допоміг Манчестер Сіті здобути титул АПЛ 932
Манчестер Сіті - Астон Вілла - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Манчестер Сіті - Астон Вілла - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 9234
Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів 13796
У новій Лізі чемпіонів команди з однієї країни зможуть грати між собою У новій Лізі чемпіонів команди з однієї країни зможуть грати між собою 750
Ліверпуль - Вулвергемптон - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Ліверпуль - Вулвергемптон - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 3672
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE 62127
Рекомендуємо
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 93956
Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю 6696
Кому офіційно належать українські клуби Кому офіційно належать українські клуби 52513
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 20627
Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО 24216
32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33663