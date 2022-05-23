Джерело - Чемпіон.
У заключному турі іспанської Ла-Ліги відбулося 7 матчів.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
38 тур, 22 травня
Ельче - Хетафе 3:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 33 Унал, 1:1 - 37 Оласа, 2:1 - 84 Кіке, 3:1 - 90+2 Кіке
Алавес - Кадіс 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 76 Лосано
Гранада - Еспаньйол 0:0
Осасуна - Мальорка 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 47 Анхель, 0:2 - 83 Греньє
Барселона - Вільярреал 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 41 Педраса, 0:2 - 55 Гомес
Реал Сосьєдад - Атлетіко 1:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 50 Де Пауль, 0:2 - 68 Корреа, 1:2 - 90+3 Гуріді
Севілья - Атлетік 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 68 Мір