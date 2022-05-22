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Спеція Коваленка програла Наполі: результати матчів 38 туру Серії А

Сьогодні 15:30 126 0
Українець вийшов на заміну на 62-ій хвилині матчу
Спеція Коваленка програла Наполі: результати матчів 38 туру Серії А
#Інтер, #Мілан, #Наполі, #Сампдорія, #Сассоло, #Спеція, #Удінезе

Джерело - Чемпіон.

У 38-му турі італійської Серії А Наполі на виїзді святкував впевнену перемогу над Спецією.

Український півзахисник Спеції Віктор Коваленко матч розпочинав на лаві запасних і вийшов на заміну на 62-ій хвилині.

Чемпіонат Італії - Серія А
38 тур, 22 травня

Спеція - Наполі 0:3 (0:3)

Голи: 0:1 - 4 Політано, 0:2 - 25 Зелінський, 0:3 - 36 Демме

Сьогодні, 22 травня, в італійській Серії А відбудеться ще чотири матчі:

19:00. Інтер - Сампдорія

19:00. Сассуоло - Мілан

22:00. Венеція - Кальярі

22:00. Салернітана - Удінезе

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