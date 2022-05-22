Спеція Коваленка програла Наполі: результати матчів 38 туру Серії А

Джерело - Чемпіон.
У 38-му турі італійської Серії А Наполі на виїзді святкував впевнену перемогу над Спецією.
Український півзахисник Спеції Віктор Коваленко матч розпочинав на лаві запасних і вийшов на заміну на 62-ій хвилині.
Чемпіонат Італії - Серія А
38 тур, 22 травня
Спеція - Наполі 0:3 (0:3)
Голи: 0:1 - 4 Політано, 0:2 - 25 Зелінський, 0:3 - 36 Демме
Сьогодні, 22 травня, в італійській Серії А відбудеться ще чотири матчі:
19:00. Інтер - Сампдорія
19:00. Сассуоло - Мілан
22:00. Венеція - Кальярі
22:00. Салернітана - Удінезе