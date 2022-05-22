Гендиректор Аталанти: 100% продовжимо працювати з Гасперіні

Джерело - football-italia.net.
Фахівець Джан П’єро Гасперіні продовжить тренувати Аталанту, попри невихід до єврокубків наступного сезону.
Про це заявив генеральний директор клубу Антоніо Перкассі.
"Ми на 100 відсотків продовжимо працювати з Гасперіні.
Насамперед ми повинні зосередитися на простих речах і пам’ятати девіз, який мій батько (президент Аталанти Антоніо Перкассі - прим.) завжди озвучує перед новим сезоном: перш за все потрібно набрати 40 очок, щоб зберегти прописку в Серії А.
Результати, які вищі за цей, вважаються позитивними", - сказав Перкассі.
В сезоні 2021/22 Аталанта набрала 59 очок та фінішувала 8-ю.
59 очок - це найгірший результат за 6 років з Гасперіні на чолі. Вперше за цей час команда не зіграє в єврокубках.