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Гендиректор Аталанти: 100% продовжимо працювати з Гасперіні

Сьогодні 14:25 193 0
Функціонер - про співпрацю з тренером команди
Гендиректор Аталанти: 100% продовжимо працювати з Гасперіні
#Аталанта, #Джан П`єро Гасперіні

Джерело - football-italia.net.

Фахівець Джан П’єро Гасперіні продовжить тренувати Аталанту, попри невихід до єврокубків наступного сезону.

Про це заявив генеральний директор клубу Антоніо Перкассі.

"Ми на 100 відсотків продовжимо працювати з Гасперіні.

Насамперед ми повинні зосередитися на простих речах і пам’ятати девіз, який мій батько (президент Аталанти Антоніо Перкассі - прим.) завжди озвучує перед новим сезоном: перш за все потрібно набрати 40 очок, щоб зберегти прописку в Серії А.

Результати, які вищі за цей, вважаються позитивними", - сказав Перкассі.

В сезоні 2021/22 Аталанта набрала 59 очок та фінішувала 8-ю.

59 очок - це найгірший результат за 6 років з Гасперіні на чолі. Вперше за цей час команда не зіграє в єврокубках.

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