Гендиректор Аталанти: 100% продовжимо працювати з Гасперіні

Фахівець Джан П’єро Гасперіні продовжить тренувати Аталанту, попри невихід до єврокубків наступного сезону.

Про це заявив генеральний директор клубу Антоніо Перкассі.

"Ми на 100 відсотків продовжимо працювати з Гасперіні.

Насамперед ми повинні зосередитися на простих речах і пам’ятати девіз, який мій батько (президент Аталанти Антоніо Перкассі - прим.) завжди озвучує перед новим сезоном: перш за все потрібно набрати 40 очок, щоб зберегти прописку в Серії А.

Результати, які вищі за цей, вважаються позитивними", - сказав Перкассі.