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Стало відомо, кого підпише Реал після зриву трансферу Мбаппе

Сьогодні 13:40 329 0
Мадридський клуб хоче посилитись опорним півзахисником
Стало відомо, кого підпише Реал після зриву трансферу Мбаппе
#Реал Мадрид

Джерело - sport.ua.

Реал шукає варіанти для посилення команди після провалу з трансфером форварда ПСЖ Кіліана Мбаппе.

Про це повідомляє Marca.

Мбаппе був метою Мадрида довгі роки. Щоб не зірвати його перехід із ПСЖ, мадридський клуб не став боротися за Ерлінга Голанда, який уже домовився про трансфер у Манчестер Сіті.

Тепер основною метою Реала став опорник Монако Орельєн Тчуамені.

Очікується, що клуб найближчим часом зробить пропозицію щодо 22-річного півзахисника.

Цього сезону Тчуамені зіграв 35 матчів у чемпіонаті Франції, забив 3 м'ячі і зробив 2 асисти.

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