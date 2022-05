ПСЖ може звільнити спортивного директора

Найближчим часом Леонардо може бути звільнений з посади спортивного директора ПСЖ.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Він припускає, що найближчими днями ПСЖ може підписати контракт із новим спортивним директором.

Не виключено, що це пов'язано із продовженням контракту з Кіліаном Мбаппе. У ЗМІ з'являлася інформація, що тепер форвард впливатиме на ключові кадрові рішення клубу, наприклад, на вибір головного тренера.

