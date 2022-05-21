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Тебас: Барселона не зможе купити Левандовського

Сьогодні 18:10 217 0
В каталонців знову проблеми з фінансами
Тебас: Барселона не зможе купити Левандовського
#Барселона, #Роберт Левандовський

Джерело - marca.com.

Каталонська Барселона не зможе підписати форварда Баварії Роберта Левандовського.

Про це заявив президент Ла-Ліги Хав’єр Тебас.

"Наразі ні. Мають статися інші речі, але я думаю, що їх не буде.

Цифри - дуже проста річ, ви витратили понад 500 мільйонів євро за попередні 2 роки, які маєте поновити, щоб мати змогу підписувати нових гравців.

У Левандовського ще рік контракту з Баварією, є сума, яку хоче отримати гравець, та те, що хоче Баварія.

Чи достатньо продати де Йонга? Може бути достатньо, залежно від того, скільки потрібно витратити на Левандовського. Це може бути 100 мільйонів євро. Теоретично, продаж де Йонга може відкрити Барселоні таку можливість", - сказав Тебас.

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