АПЛ назвала найкращого гравця сезону

Найкращим гравцем сезону 2022/2023 в АПЛ було визнано півзахисника Манчестер Сіті Кевіна Де Брейне.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Окрім нього на нагороду претендували Трент Александер-Арнольд, Мохамед Салах, Жоау Канселу, Букайо Сака, Сон Хин Мін, Джаррод Боуен та Джеймс Уорд-Прауз.

Ladies and gentlemen, your two-time @easports Player of the Season...



🥇 Kevin De Bruyne 🥇#PLAwards | @ManCity | @DeBruyneKev pic.twitter.com/18YOgieeky